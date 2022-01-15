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"Газпром" через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
"Газпром" через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ - РИА Новости, 15.01.2022
"Газпром" через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ
"Газпром" обратился в суд с требованием повысить цену на газ для Польши. Соответствующую информацию распространил польский газовый монополист PGNiG. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:12
2022-01-15T05:20
в мире
польша
газпром
pgnig
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Газпром" обратился в суд с требованием повысить цену на газ для Польши. Соответствующую информацию распространил польский газовый монополист PGNiG."Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, заявили в PGNiG.Антимонопольное расследованиеВ декабре министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома".По мнению польской стороны, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе."Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта", — заявила министр."Брюссель разделяет ответственность"Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24 заявил, что Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе."Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ", — сказал он.Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это.Газовая ситуацияГазовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало некоторое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей Евросоюза.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.Как подчеркнул в пятницу, 14 января, вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, отметил Новак, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию"."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.
https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html
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в мире, польша, газпром, pgnig, северный поток — 2, россия
01:12 15.01.2022 (обновлено: 05:20 15.01.2022)
 
"Газпром" через суд потребовал от Польши пересмотра цен на газ

"Газпром" через суд в Стокгольме потребовал поднять цену на газ для Польши

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Газпром" обратился в суд с требованием повысить цену на газ для Польши. Соответствующую информацию распространил польский газовый монополист PGNiG.
"Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту", — говорится в сообщении.
"Газпром" ожидает, что контрактную цену повысят задним числом — в рамках его заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020-го, заявили в PGNiG.

Антимонопольное расследование

В декабре министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома".
По мнению польской стороны, российская компания якобы стала виновницей высоких цен на газ в Европе.
"Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта", — заявила министр.
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"Брюссель разделяет ответственность"

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире канала TVN24 заявил, что Евросоюз несет часть ответственности за рост цен на газ и электричество в регионе.
"Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ", — сказал он.
Политик вновь обвинил Москву в "газовом шантаже" с помощью трубопровода "Северный поток — 2" и потребовал от Брюсселя отреагировать на это.
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Газовая ситуация

Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало некоторое снижение, но цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей Евросоюза.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии.
Как подчеркнул в пятницу, 14 января, вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, отметил Новак, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
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В России не раз призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль выгодна Евросоюзу.
 
В миреПольшаГазпромPGNiGСеверный поток — 2Россия
 
 
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