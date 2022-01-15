https://ria.ru/20220115/fond-1767952664.html
В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению
В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению - РИА Новости, 15.01.2022
В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению
В Казахстане по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), его возглавил РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T07:49
2022-01-15T07:49
2022-01-15T08:00
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости. В Казахстане по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), его возглавил известный финансист, в прошлом возглавлявший Минфин Болат Жамишев, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.Токаев 11 января, выступая в парламенте, поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), который займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Формироваться фонд будет из частных и государственных источников. Токаев считает, что фонду на регулярной основе должны помогать крупный бизнес и состоятельные, даже по международным меркам, граждане.Согласно сообщению, на пост председателя фонда попечительским советом предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.Жамишев в разные годы работал заместителем министра труда и соцзащиты, финансов, внутренних дел, Национального банка. Возглавлял Агентство по регулированию и надзору финансовых организаций, Минфин и Банк развития Казахстана.Согласно пресс-релизу, фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Кроме того, фонд будет помогать населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения, содействовать в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения.Планируется, что фонд также будет поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.
https://ria.ru/20220115/mirotvortsy-1767950571.html
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РИА Новости
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в мире, казахстан
07:49 15.01.2022 (обновлено: 08:00 15.01.2022)
В Казахстане создали социальный фонд для помощи населению
По поручению президента Токаева создали социальный фонд "Народу Казахстана"
АЛМА-АТА, 15 янв - РИА Новости.
В Казахстане
по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
создан общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), его возглавил известный финансист, в прошлом возглавлявший Минфин Болат Жамишев, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.
Токаев 11 января, выступая в парламенте, поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана), который займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Формироваться фонд будет из частных и государственных источников. Токаев считает, что фонду на регулярной основе должны помогать крупный бизнес и состоятельные, даже по международным меркам, граждане.
"По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына", - говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, на пост председателя фонда попечительским советом предложена и единогласно поддержана кандидатура Болата Жамишева.
Жамишев в разные годы работал заместителем министра труда и соцзащиты, финансов, внутренних дел, Национального банка. Возглавлял Агентство по регулированию и надзору финансовых организаций, Минфин и Банк развития Казахстана.
Согласно пресс-релизу, фонд будет выполнять задачи по оказанию благотворительной помощи населению Казахстана по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта. Кроме того, фонд будет помогать населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и при введении режима чрезвычайного положения, содействовать в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально-уязвимых групп населения.
Планируется, что фонд также будет поддерживать семьи сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности республики.