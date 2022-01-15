https://ria.ru/20220115/elektrichestvo-1767982046.html

В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды - РИА Новости, 15.01.2022

В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

Почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ, в Воронежской области, Дагестане и Ставрополье, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:45

2022-01-15T13:45

2022-01-15T13:45

республика адыгея

ставропольский край

краснодарский край

ростовская область

волгоградская область

республика калмыкия

воронежская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764265978_0:399:2931:2048_1920x0_80_0_0_220325fb276714ab48e51114ab746381.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ, в Воронежской области, Дагестане и Ставрополье, сообщило Минэнерго РФ."Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея – 60 тысяч человек; Республика Дагестан – почти 55 тысяч человек; Ростовская область – 24 тысячи человек; Волгоградская область – более 23 тысяч человек; Ставропольский край – почти 13 тысяч человек; Воронежская область – 2 тысячи человек; Республика Калмыкия – почти 2 тысячи человек", - говорится в сообщении.Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле ведомства.

https://ria.ru/20220115/stavropol-1767970182.html

республика адыгея

ставропольский край

краснодарский край

ростовская область

волгоградская область

республика калмыкия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика адыгея, ставропольский край, краснодарский край, ростовская область, волгоградская область, республика калмыкия, воронежская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан