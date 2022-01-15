https://ria.ru/20220115/elektrichestvo-1767982046.html
В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды - РИА Новости, 15.01.2022
В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
Почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ, в Воронежской области, Дагестане и Ставрополье, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:45
2022-01-15T13:45
2022-01-15T13:45
республика адыгея
ставропольский край
краснодарский край
ростовская область
волгоградская область
республика калмыкия
воронежская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ, в Воронежской области, Дагестане и Ставрополье, сообщило Минэнерго РФ."Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея – 60 тысяч человек; Республика Дагестан – почти 55 тысяч человек; Ростовская область – 24 тысячи человек; Волгоградская область – более 23 тысяч человек; Ставропольский край – почти 13 тысяч человек; Воронежская область – 2 тысячи человек; Республика Калмыкия – почти 2 тысячи человек", - говорится в сообщении.Энергетики ведут восстановительные работы, которые находятся на особом контроле ведомства.
https://ria.ru/20220115/stavropol-1767970182.html
республика адыгея
ставропольский край
краснодарский край
ростовская область
волгоградская область
республика калмыкия
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республика адыгея, ставропольский край, краснодарский край, ростовская область, волгоградская область, республика калмыкия, воронежская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан
В России почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды
Почти 180 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды в восьми регионах России