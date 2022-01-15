https://ria.ru/20220115/dzhonson-1767944683.html

СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию

СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию - РИА Новости, 15.01.2022

СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию

Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T00:51

2022-01-15T00:51

2022-01-15T05:11

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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях, пишет британская газета Mirror.По данным источников таблоида, премьер-министр призвал помощников "выпустить пар", несмотря на то что общение в помещении запрещено правилами изоляции.Источники издания утверждают, что помощники по очереди по пятницам посещали магазин Tesco в Вестминстере с чемоданом на колесиках, чтобы заполнить холодильник емкостью 34 бутылки."Винные пятницы" являются давней традицией Даунинг-стрит, призванной помогать сотрудникам расслабиться в конце напряженной недели.Однако мероприятия продолжались даже после того, как были введены ограничения из-за коронавируса, пишет издание. По его данным, к организованным пресс-службой канцелярии вечеринкам периодически присоединялись сотрудники из других частей здания. В частности, источники утверждают, что одним из постоянных участников "винных пятниц" в период локдауна был капитан Стив Хайэм, тогдашний советник премьер-министра по вопросам обороны, который сейчас командует новым авианосцем Королевских военно-морских сил Prince of Wales.В настоящее время вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.Сообщения о том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две прощальные вечеринки были 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии все еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

https://ria.ru/20220114/dzhonson-1767893225.html

https://ria.ru/20220113/rassledovanie-1767757391.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19