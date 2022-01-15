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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/dzhonson-1767944683.html
СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию
СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию - РИА Новости, 15.01.2022
СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию
Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T00:51
2022-01-15T05:11
распространение коронавируса
в мире
великобритания
борис джонсон
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях, пишет британская газета Mirror.По данным источников таблоида, премьер-министр призвал помощников "выпустить пар", несмотря на то что общение в помещении запрещено правилами изоляции.Источники издания утверждают, что помощники по очереди по пятницам посещали магазин Tesco в Вестминстере с чемоданом на колесиках, чтобы заполнить холодильник емкостью 34 бутылки."Винные пятницы" являются давней традицией Даунинг-стрит, призванной помогать сотрудникам расслабиться в конце напряженной недели.Однако мероприятия продолжались даже после того, как были введены ограничения из-за коронавируса, пишет издание. По его данным, к организованным пресс-службой канцелярии вечеринкам периодически присоединялись сотрудники из других частей здания. В частности, источники утверждают, что одним из постоянных участников "винных пятниц" в период локдауна был капитан Стив Хайэм, тогдашний советник премьер-министра по вопросам обороны, который сейчас командует новым авианосцем Королевских военно-морских сил Prince of Wales.В настоящее время вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.Сообщения о том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две прощальные вечеринки были 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии все еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
https://ria.ru/20220114/dzhonson-1767893225.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19
00:51 15.01.2022 (обновлено: 05:11 15.01.2022)
 
СМИ: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились всю пандемию

Mirror: "винные пятницы" с участием Джонсона проводились на протяжении всей пандемии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Даунинг-стрит проводили "винные пятницы" на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях, пишет британская газета Mirror.
По данным источников таблоида, премьер-министр призвал помощников "выпустить пар", несмотря на то что общение в помещении запрещено правилами изоляции.
"Регулярное мероприятие было настолько популярным, что персонал даже вложил деньги в холодильник для напитков стоимостью 142 фунта стерлингов, чтобы бутылки белого вина, просекко и пива оставались прохладными", - пишет издание и публикует фотографию доставки холодильника через заднюю дверь на Даунинг-стрит 11 декабря 2020 года.
Источники издания утверждают, что помощники по очереди по пятницам посещали магазин Tesco в Вестминстере с чемоданом на колесиках, чтобы заполнить холодильник емкостью 34 бутылки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Видео с танцующим Борисом Джонсоном возмутило британцев
"Винные пятницы" являются давней традицией Даунинг-стрит, призванной помогать сотрудникам расслабиться в конце напряженной недели.
Однако мероприятия продолжались даже после того, как были введены ограничения из-за коронавируса, пишет издание. По его данным, к организованным пресс-службой канцелярии вечеринкам периодически присоединялись сотрудники из других частей здания. В частности, источники утверждают, что одним из постоянных участников "винных пятниц" в период локдауна был капитан Стив Хайэм, тогдашний советник премьер-министра по вопросам обороны, который сейчас командует новым авианосцем Королевских военно-морских сил Prince of Wales.
В настоящее время вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.
Сообщения о том, что в правительственной резиденции на Даунинг-стрит проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки.
Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две прощальные вечеринки были 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии все еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
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