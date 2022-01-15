https://ria.ru/20220115/dtp-1767968465.html
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве - РИА Новости, 15.01.2022
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве
Столичная прокуратура сообщила, что устанавливает все обстоятельства ДТП с такси и автобусом на юго-западе Москвы, где пострадали девять человек. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:31
2022-01-15T11:31
2022-01-15T13:45
происшествия
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767977942_0:169:3341:2048_1920x0_80_0_0_4611d44522c419521d3e7b0390505455.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Столичная прокуратура сообщила, что устанавливает все обстоятельства ДТП с такси и автобусом на юго-западе Москвы, где пострадали девять человек.Ранее сообщалось, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу."Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что у пострадавших пассажиров автобуса тяжелых травм не зафиксировано, им оказана медицинская помощь на месте. Мать и ребенок проходят необходимое обследование в больнице.
https://ria.ru/20220115/dtp-1767961924.html
https://ria.ru/20220115/dtp-1767959029.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1767977942_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_841f94729558bbf52b876db8cc862463.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто
11:31 15.01.2022 (обновлено: 13:45 15.01.2022)
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве
Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом на юго-западе Москвы