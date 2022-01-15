https://ria.ru/20220115/dtp-1767968465.html

Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве

Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве - РИА Новости, 15.01.2022

Прокуратура установит обстоятельства ДТП с такси и автобусом в Москве

Столичная прокуратура сообщила, что устанавливает все обстоятельства ДТП с такси и автобусом на юго-западе Москвы, где пострадали девять человек. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:31

2022-01-15T11:31

2022-01-15T13:45

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Столичная прокуратура сообщила, что устанавливает все обстоятельства ДТП с такси и автобусом на юго-западе Москвы, где пострадали девять человек.Ранее сообщалось, что девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу."Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств ДТП на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что у пострадавших пассажиров автобуса тяжелых травм не зафиксировано, им оказана медицинская помощь на месте. Мать и ребенок проходят необходимое обследование в больнице.

https://ria.ru/20220115/dtp-1767961924.html

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происшествия, москва, авто