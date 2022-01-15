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Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией - РИА Новости, 15.01.2022
Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией
США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T07:32
2022-01-15T07:36
в мире
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
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в мире, сша, нато, россия
07:32 15.01.2022 (обновлено: 07:36 15.01.2022)
 
Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией

Госсекретарь Блинкен заявил, что США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США и НАТО готовы к дальнейшему диалогу с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО-Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией", - написал Блинкен в Twitter.
В понедельник Россия и США провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В четверг замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, в частности, что Россия сейчас является главным противником НАТО только потому, что старается твердо отстаивать свои интересы. Российский дипломат также сообщил, что США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности.
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