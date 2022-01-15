14:20 15.01.2022 (обновлено: 14:33 15.01.2022)
В Актюбинской области Казахстана отменят режим ЧП
В Актюбинской области Казахстана отменят режим ЧП с 16 января
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкКазахстанский полицейский проверяет автомобиль
Казахстанский полицейский проверяет автомобиль
НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в Казахстане из-за беспорядков, отменят с 16 января в Актюбинской области, соответствующий указ подписал в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю отменить с 07 часов 00 минут (04.00 мск) 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте казахстанского лидера.
В ходе массовых беспорядков в начале января протестующие захватили здание мэрии Актобе.
В пятницу Токаев снял режим ЧП в Шымкенте, а также в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. Днем ранее аналогичные решения были приняты в отношении Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.