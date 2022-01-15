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Семилетняя россиянка за год заработала 28 миллионов долларов
Семилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира - РИА Новости, 15.01.2022
Семилетняя россиянка за год заработала 28 миллионов долларов
Россиянка Анастасия Радзинская, ведущая ютьюб-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает Forbes. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:38
2022-01-15T09:38
2022-01-15T15:42
forbes
youtube
джейк пол
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Радзинская, ведущая ютьюб-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает Forbes.Согласно опубликованным в журнале данным, за 2021 год она заработала 28 миллионов долларов, заняв шестое место в рейтинге. Радзинская попала в список уже в третий раз: в 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м — на седьмой.На первом месте — Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast: за год он заработал 54 миллиона долларов. На второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол — его доход составил 45 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 миллионов долларов.
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forbes, youtube, джейк пол
09:38 15.01.2022 (обновлено: 15:42 15.01.2022)
Семилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира
Forbes: россиянка Радзинская стала шестой в списке самых высокооплачиваемых блогеров мира