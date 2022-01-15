https://ria.ru/20220115/bloger-1767958917.html

Семилетняя россиянка за год заработала 28 миллионов долларов

Семилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров мира - РИА Новости, 15.01.2022

Семилетняя россиянка за год заработала 28 миллионов долларов

Россиянка Анастасия Радзинская, ведущая ютьюб-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает Forbes. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:38

2022-01-15T09:38

2022-01-15T15:42

forbes

youtube

джейк пол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Радзинская, ведущая ютьюб-канал Like Nastya, вошла в десятку самых высокооплачиваемых блогеров в мире, сообщает Forbes.Согласно опубликованным в журнале данным, за 2021 год она заработала 28 миллионов долларов, заняв шестое место в рейтинге. Радзинская попала в список уже в третий раз: в 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м — на седьмой.На первом месте — Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast: за год он заработал 54 миллиона долларов. На второй строчке расположился боксер и видеоблогер Джейк Пол — его доход составил 45 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Фишбах, известный как Markiplier, заработавший за год 38 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211109/instagram-1758120848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

forbes, youtube, джейк пол