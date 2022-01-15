https://ria.ru/20220115/bakterii-1767956473.html

В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению

В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению - РИА Новости, 15.01.2022

В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению

Российские физики математически описали различия в движении патогенных и непатогенных бактерий кишечной палочки, в будущем это позволит создать экспресс-тесты,... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:59

2022-01-15T08:59

2022-01-15T08:59

наука

наука

российская академия наук

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские физики математически описали различия в движении патогенных и непатогенных бактерий кишечной палочки, в будущем это позволит создать экспресс-тесты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН."Проанализировав характер движения отдельных бактерий и применив для его описания разработанные в ОИВТ РАН программы для изучения движения активных частиц, ученые математически описали различия в характеристиках движения патогенных и непатогенных кишечных палочек", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие бактерии имеют сходное строение и количество жгутиков, но при этом по-разному взаимодействуют с организмом человека. Работу совместно провели ученые Центра Гамалеи, Объединенного института высоких температур РАН и РУДН.Ученым удалось установить связь между особенностями перемещения бактерий и их способностью заражать клетки эпителия человека. Ранее предполагалось, что характер движения будет одинаков для микроорганизмов, имеющих сходное строение, длину и количество жгутиков.На базе полученных результатов могут быть созданы экспресс-тесты, которые позволят определять буквально за минуту патогенные и непатогенные микроорганизмы, а также анализировать их чувствительность к антибиотикам по изменению траекторий движения, отметили в пресс-службе.Как пояснил директор ОИВТ РАН Олег Петров, слова которого приводит пресс-служба, в последние годы активные броуновские частицы, которые способны преобразовывать энергию среды в энергию собственного движения, вызывают большой интерес у ученых. Он пояснил, что такие частицы могут быть как синтетическими, например активные коллоиды или нанороботы для доставки лекарств, так и биологическими."Бактерии - классический пример активной броуновской частицы. Многие из них способны перемещаться в пространстве, используя специальные приспособления - жгутики", - сказал Петров.

https://ria.ru/20220114/operatsiya-1767822167.html

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наука, российская академия наук, россия