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Наука
https://ria.ru/20220115/bakterii-1767956473.html
В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению
В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению - РИА Новости, 15.01.2022
В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению
Российские физики математически описали различия в движении патогенных и непатогенных бактерий кишечной палочки, в будущем это позволит создать экспресс-тесты,... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:59
2022-01-15T08:59
наука
наука
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские физики математически описали различия в движении патогенных и непатогенных бактерий кишечной палочки, в будущем это позволит создать экспресс-тесты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН."Проанализировав характер движения отдельных бактерий и применив для его описания разработанные в ОИВТ РАН программы для изучения движения активных частиц, ученые математически описали различия в характеристиках движения патогенных и непатогенных кишечных палочек", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие бактерии имеют сходное строение и количество жгутиков, но при этом по-разному взаимодействуют с организмом человека. Работу совместно провели ученые Центра Гамалеи, Объединенного института высоких температур РАН и РУДН.Ученым удалось установить связь между особенностями перемещения бактерий и их способностью заражать клетки эпителия человека. Ранее предполагалось, что характер движения будет одинаков для микроорганизмов, имеющих сходное строение, длину и количество жгутиков.На базе полученных результатов могут быть созданы экспресс-тесты, которые позволят определять буквально за минуту патогенные и непатогенные микроорганизмы, а также анализировать их чувствительность к антибиотикам по изменению траекторий движения, отметили в пресс-службе.Как пояснил директор ОИВТ РАН Олег Петров, слова которого приводит пресс-служба, в последние годы активные броуновские частицы, которые способны преобразовывать энергию среды в энергию собственного движения, вызывают большой интерес у ученых. Он пояснил, что такие частицы могут быть как синтетическими, например активные коллоиды или нанороботы для доставки лекарств, так и биологическими."Бактерии - классический пример активной броуновской частицы. Многие из них способны перемещаться в пространстве, используя специальные приспособления - жгутики", - сказал Петров.
https://ria.ru/20220114/operatsiya-1767822167.html
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наука, российская академия наук, россия
08:59 15.01.2022
 
В России придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению

Ученые ОИВТ РАН придумали, как отличить патогенные бактерии по их движению

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Fotolia / capifrutta
Ученый работает с микроскопом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские физики математически описали различия в движении патогенных и непатогенных бактерий кишечной палочки, в будущем это позволит создать экспресс-тесты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН.
"Проанализировав характер движения отдельных бактерий и применив для его описания разработанные в ОИВТ РАН программы для изучения движения активных частиц, ученые математически описали различия в характеристиках движения патогенных и непатогенных кишечных палочек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие бактерии имеют сходное строение и количество жгутиков, но при этом по-разному взаимодействуют с организмом человека. Работу совместно провели ученые Центра Гамалеи, Объединенного института высоких температур РАН и РУДН.
Ученым удалось установить связь между особенностями перемещения бактерий и их способностью заражать клетки эпителия человека. Ранее предполагалось, что характер движения будет одинаков для микроорганизмов, имеющих сходное строение, длину и количество жгутиков.
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На базе полученных результатов могут быть созданы экспресс-тесты, которые позволят определять буквально за минуту патогенные и непатогенные микроорганизмы, а также анализировать их чувствительность к антибиотикам по изменению траекторий движения, отметили в пресс-службе.
Как пояснил директор ОИВТ РАН Олег Петров, слова которого приводит пресс-служба, в последние годы активные броуновские частицы, которые способны преобразовывать энергию среды в энергию собственного движения, вызывают большой интерес у ученых. Он пояснил, что такие частицы могут быть как синтетическими, например активные коллоиды или нанороботы для доставки лекарств, так и биологическими.
"Бактерии - классический пример активной броуновской частицы. Многие из них способны перемещаться в пространстве, используя специальные приспособления - жгутики", - сказал Петров.
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