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Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов - РИА Новости, 15.01.2022
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принимает самолеты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:30
2022-01-15T13:56
происшествия
минеральные воды
волгоград
новости - туризм
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принимает самолеты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.Сейчас в Волгограде около нуля градусов, идет дождь и сильный ветер."Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов", - сообщила Голодова.По ее словам, из-за погодных условий самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы ушел на запасной аэродром в Минеральные воды, задержаны рейсы из Сочи и несколько из Москвы. Голодова отметила, что на данный момент коэффициент сцепления соответствует нормативам, но требуется время на возобновление работы аэродрома.
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происшествия, минеральные воды, волгоград, новости - туризм
10:30 15.01.2022 (обновлено: 13:56 15.01.2022)
 
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда не принимает самолеты из-за ледяного дождя

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принимает самолеты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
Сейчас в Волгограде около нуля градусов, идет дождь и сильный ветер.
"Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов", - сообщила Голодова.
По ее словам, из-за погодных условий самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы ушел на запасной аэродром в Минеральные воды, задержаны рейсы из Сочи и несколько из Москвы. Голодова отметила, что на данный момент коэффициент сцепления соответствует нормативам, но требуется время на возобновление работы аэродрома.
Волго-Каспийский морской судоходный канал. - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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