https://ria.ru/20220115/aeroport-1767962482.html

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов - РИА Новости, 15.01.2022

Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принимает самолеты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:30

2022-01-15T10:30

2022-01-15T13:56

происшествия

минеральные воды

волгоград

новости - туризм

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ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Аэропорт Волгограда из-за ледяного дождя не принимает самолеты, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.Сейчас в Волгограде около нуля градусов, идет дождь и сильный ветер."Низкий коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе из-за замерзающего дождя стал причиной задержки рейсов в аэропорту. Аэродромные службы аэропорта прикладывают все усилия для скорейшей очистки полосы и возобновления приема и отправки воздушных судов", - сообщила Голодова.По ее словам, из-за погодных условий самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы ушел на запасной аэродром в Минеральные воды, задержаны рейсы из Сочи и несколько из Москвы. Голодова отметила, что на данный момент коэффициент сцепления соответствует нормативам, но требуется время на возобновление работы аэродрома.

https://ria.ru/20220115/mel-1767959442.html

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происшествия, минеральные воды, волгоград, новости - туризм