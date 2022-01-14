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Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас - РИА Новости, 14.01.2022
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:12
2022-01-14T10:36
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
единая россия
совет федерации рф
татьяна голикова
андрей клишас
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение отложить второе чтение документа.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении."Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение", - заявил Клишас.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, единая россия, совет федерации рф, татьяна голикова, андрей клишас
10:12 14.01.2022 (обновлено: 10:36 14.01.2022)
 
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас

Сенатор Клишас заявил, что закон о QR-кодах необходимо детально обсудить

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение отложить второе чтение документа.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
"Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение", - заявил Клишас.
Автоматы для проверки QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
10:08В России
Кабмин решил отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕдиная РоссияСовет Федерации РФТатьяна ГоликоваАндрей Клишас
 
 
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