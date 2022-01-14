https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767787059.html

Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас

Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас - РИА Новости, 14.01.2022

Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас

Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:12

2022-01-14T10:12

2022-01-14T10:36

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

единая россия

совет федерации рф

татьяна голикова

андрей клишас

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение отложить второе чтение документа.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении."Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение", - заявил Клишас.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/qr-kod-1767786693.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, единая россия, совет федерации рф, татьяна голикова, андрей клишас