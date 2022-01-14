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Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас - РИА Новости, 14.01.2022
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:12
2022-01-14T10:12
2022-01-14T10:36
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татьяна голикова
андрей клишас
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Законопроект о QR-кодах затрагивает права и свободы граждан, поэтому должен проходить самое детальное обсуждение, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя решение отложить второе чтение документа.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении."Очевидно, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, должен проходить самое детальное обсуждение", - заявил Клишас.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, единая россия, совет федерации рф, татьяна голикова, андрей клишас
10:12 14.01.2022 (обновлено: 10:36 14.01.2022)
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Сенатор Клишас заявил, что закон о QR-кодах необходимо детально обсудить