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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/zaderzhaniya-1767770593.html
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек - РИА Новости, 14.01.2022
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T05:59
2022-01-14T09:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.Антитеррористические операции прошли в Жетысуском и Наурызбайском районах.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.Миротворцы уже покидают регион.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
05:59 14.01.2022 (обновлено: 09:35 14.01.2022)
 
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек

В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч мародеров и участников незаконных акций

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано две тысячи 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи 112 боеприпасов", — говорится в ежедневной оперативной сводке.

Антитеррористические операции прошли в Жетысуском и Наурызбайском районах.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
Баррикада возле мэрии во время акций протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.
Миротворцы уже покидают регион.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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