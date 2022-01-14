https://ria.ru/20220114/zaderzhaniya-1767770593.html

В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек

В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек - РИА Новости, 14.01.2022

В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T05:59

2022-01-14T05:59

2022-01-14T09:35

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АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.Антитеррористические операции прошли в Жетысуском и Наурызбайском районах.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.Миротворцы уже покидают регион.

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767753554.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев