05:59 14.01.2022 (обновлено: 09:35 14.01.2022)
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч человек
В Алма-Ате за сутки задержали более двух тысяч мародеров и участников незаконных акций
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана за 13 января задержали в Алма-Ате более двух тысяч участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщил информационный центр комендатуры города.
"Всего задержано две тысячи 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 тысячи 112 боеприпасов", — говорится в ежедневной оперативной сводке.
Антитеррористические операции прошли в Жетысуском и Наурызбайском районах.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.
Миротворцы уже покидают регион.