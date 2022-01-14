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Лавров встретится с главой МИД Китая 3 февраля

Лавров встретится с главой МИД Китая 3 февраля - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров встретится с главой МИД Китая 3 февраля

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 3 февраля встретится с главой МИД КНР Ван И. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:44

2022-01-14T12:44

2022-01-14T12:57

политика

мид кнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ван и (политик)

китай

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 3 февраля встретится с главой МИД КНР Ван И."Все эти вопросы (российско-китайского сотрудничества) мы обсудим в ходе подготовки к визиту президента (Владимира) Путина в Пекин, в ходе самого визита. Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня", - сказал он на пресс-конференции.Ранее Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля и проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767821925.html

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политика, мид кнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ван и (политик), китай, россия