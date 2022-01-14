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В ОДКБ исключили вмешательство миротворцев во внутренние дела Казахстана

В ОДКБ исключили вмешательство миротворцев во внутренние дела Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022

В ОДКБ исключили вмешательство миротворцев во внутренние дела Казахстана

Никакого вмешательства во внутренние дела Казахстана со стороны миротворцев ОДКБ не было, заявил генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T21:30

2022-01-14T21:30

2022-01-14T21:30

беспорядки в казахстане

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Никакого вмешательства во внутренние дела Казахстана со стороны миротворцев ОДКБ не было, заявил генсек организации Станислав Зась."Никакого вмешательства во внутренние дела не было со стороны миротворческого контингента. Они выполняли свой кусок задач", - сказал Зась в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767870350.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, станислав зась, кирилл вышинский