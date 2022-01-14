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Туризм
https://ria.ru/20220114/vaktsinatsiya-1767773958.html
Сроки действия COVID-паспортов в Европе становятся все меньше
Сроки действия COVID-паспортов в Европе становятся все меньше - РИА Новости, 14.01.2022
Сроки действия COVID-паспортов в Европе становятся все меньше
Срок действия прививочных сертификатов в ЕС и Шенгенской зоне сократится до девяти месяцев с февраля 2022 года, но в некоторых странах он будет еще меньше,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:16
2022-01-14T15:16
туризм
вакцинация
нидерланды
хорватия
австрия
швейцария
греция
латвия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Срок действия прививочных сертификатов в ЕС и Шенгенской зоне сократится до девяти месяцев с февраля 2022 года, но в некоторых странах он будет еще меньше, сообщает АТОР.Согласно заявлениям представителей Еврокомиссии, унификация "зеленых пропусков" гарантирует свободное путешествие по территории Евросоюза. После девяти месяцев срок действия документа может быть продлен при условии получения бустерной прививки.На практике некоторые страны признают документ еще меньше, чем требуемые 270 дней.Так, в Греции и на Кипре COVID-паспорта действительны в течение семи месяцев, причем независимо от типа вакцины. В Латвии свидетельства о прививке однофазными препаратами актуальны лишь в течение пяти месяцев, двухкомпонентными – девять.На Мальте с 17 января срок действия прививочного сертификата составит всего три месяца. У местных жителей будет льготный период в две недели для прохождения ревакцинации до 1 февраля.Швеция сократит рекомендуемый временной интервал между второй и третьей прививкой с шести до пяти месяцев для граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Великобритания, Дания и Франция снизили до трех месяцев интервал между второй и третьей прививками для некоторых групп населения (пожилые, медработники).Рекомендованным срокам действия прививочного сертификата в девять месяцев уже с декабря 2021 года следуют Австрия и Хорватия. С 15 января это правило вступит в силу в Исландии. С 1 февраля к общеевропейским требованиям присоединятся Ирландия, Нидерланды и Швейцария.Сокращение срока годности "зеленых пропусков" автоматически влечет за собой требования о бустерных дозах для подтверждения статуса вакцинированного для тех, кто путешествует в Европу.Как правило, те страны ЕС, что пускают привитых "Спутником V", принимают этот препарат и в качестве третьей прививки. Пока из них только Кипр сертифицировал "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.
https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html
https://ria.ru/20220114/turtsiya-1767776289.html
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вакцинация, нидерланды, хорватия, австрия, швейцария, греция, латвия, исландия, ирландия, дания, франция, швеция, великобритания, кипр, евросоюз, еврокомиссия, мальта, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
15:16 14.01.2022
 
Сроки действия COVID-паспортов в Европе становятся все меньше

АТОР: срок действия прививочных сертификатов в ряде стран Европы сокращен до 3-5 месяцев

© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре "вакцинодром" на стадионе Стад де Франс
Местные жители стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса в центре вакцинодром на стадионе Стад де Франс - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Флоренс Галле
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Срок действия прививочных сертификатов в ЕС и Шенгенской зоне сократится до девяти месяцев с февраля 2022 года, но в некоторых странах он будет еще меньше, сообщает АТОР.
Согласно заявлениям представителей Еврокомиссии, унификация "зеленых пропусков" гарантирует свободное путешествие по территории Евросоюза. После девяти месяцев срок действия документа может быть продлен при условии получения бустерной прививки.
На практике некоторые страны признают документ еще меньше, чем требуемые 270 дней.
Так, в Греции и на Кипре COVID-паспорта действительны в течение семи месяцев, причем независимо от типа вакцины. В Латвии свидетельства о прививке однофазными препаратами актуальны лишь в течение пяти месяцев, двухкомпонентными – девять.
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На Мальте с 17 января срок действия прививочного сертификата составит всего три месяца. У местных жителей будет льготный период в две недели для прохождения ревакцинации до 1 февраля.
Швеция сократит рекомендуемый временной интервал между второй и третьей прививкой с шести до пяти месяцев для граждан в возрасте от 18 до 64 лет. Великобритания, Дания и Франция снизили до трех месяцев интервал между второй и третьей прививками для некоторых групп населения (пожилые, медработники).
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Рекомендованным срокам действия прививочного сертификата в девять месяцев уже с декабря 2021 года следуют Австрия и Хорватия. С 15 января это правило вступит в силу в Исландии. С 1 февраля к общеевропейским требованиям присоединятся Ирландия, Нидерланды и Швейцария.
Сокращение срока годности "зеленых пропусков" автоматически влечет за собой требования о бустерных дозах для подтверждения статуса вакцинированного для тех, кто путешествует в Европу.
Как правило, те страны ЕС, что пускают привитых "Спутником V", принимают этот препарат и в качестве третьей прививки. Пока из них только Кипр сертифицировал "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы.
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