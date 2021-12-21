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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/sertifikat-1764732147.html
Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами
Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами - РИА Новости, 21.12.2021
Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами
Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:54
2021-12-21T14:54
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать дополнительную бустерную дозу вакцины, говорится в заявлении ЕК."Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", - говорится в документе.Такое решение было принято на основе "имеющихся научных данных и объективных критериев".В конце ноября Еврокомиссия предложила признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев.Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.Десятки иностранных государств также заявили о признании европейских сертификатов.
https://ria.ru/20211216/covid-sertifikat-1764053619.html
https://ria.ru/20211215/sertifikat-1763839787.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19
14:54 21.12.2021
 
Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами

Еврокомиссия ограничила срок действия сертификата вакцинации от COVID-19 девятью месяцами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать дополнительную бустерную дозу вакцины, говорится в заявлении ЕК.
"Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", - говорится в документе.
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 14:40Распространение коронавируса
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Такое решение было принято на основе "имеющихся научных данных и объективных критериев".
В конце ноября Еврокомиссия предложила признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев.
Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.
Десятки иностранных государств также заявили о признании европейских сертификатов.
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