https://ria.ru/20211221/sertifikat-1764732147.html

Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами

Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами - РИА Новости, 21.12.2021

Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификата девятью месяцами

Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:54

2021-12-21T14:54

2021-12-21T14:54

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо сделать дополнительную бустерную дозу вакцины, говорится в заявлении ЕК."Четкий и единый срок действия сертификатов вакцинации гарантирует сохранение координации мер по поездкам (внутри Евросоюза – ред.)", - говорится в документе.Такое решение было принято на основе "имеющихся научных данных и объективных критериев".В конце ноября Еврокомиссия предложила признавать сертификаты о вакцинации в ЕС в течение 9 месяцев.Европейский сертификат призван гарантировать свободное передвижение граждан внутри Европейского союза в условиях пандемии коронавируса. Сертификат может свидетельствовать не только о вакцинации признанными в ЕС вакцинами против коронавируса, но также о восстановлении после болезни или о получении негативного теста.Десятки иностранных государств также заявили о признании европейских сертификатов.

https://ria.ru/20211216/covid-sertifikat-1764053619.html

https://ria.ru/20211215/sertifikat-1763839787.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19