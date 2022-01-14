https://ria.ru/20220114/umarov-1767813103.html

Министр информации Казахстана пропустил вопрос о запрете на въезд в Россию

Министр информации Казахстана пропустил вопрос о запрете на въезд в Россию - РИА Новости, 14.01.2022

Министр информации Казахстана пропустил вопрос о запрете на въезд в Россию

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан свое первое интервью в новой должности, однако не ответил на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:09

2022-01-14T12:09

2022-01-14T12:10

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан свое первое интервью в новой должности, однако не ответил на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в РФ.Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил - например, на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что на космодроме Байконур, который Россия использует для запусков на территории Казахстана, не будут рады новому министру.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула на брифинге в четверг, что Россия считает назначение министра внутренним делом Казахстана, но националистические заявления Умарова неприемлемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, а судить об Умарове необходимо по его заявлениям в новом статусе.

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