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Министр информации Казахстана отверг обвинения в неуважении к истории

Министр информации Казахстана отверг обвинения в неуважении к истории - РИА Новости, 14.01.2022

Министр информации Казахстана отверг обвинения в неуважении к истории

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров в первом интервью после назначения на должность заявил, что считает понятными, но... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:07

2022-01-14T11:07

2022-01-14T12:10

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НУР-СУЛТАН, 14 янв - РИА Новости. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров в первом интервью после назначения на должность заявил, что считает понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях более 10 лет назад."Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел", - сказал он в интервью Sputnik Казахстан.Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.Умаров согласился ответить только письменно, ответил не на все вопросы и отказался комментировать вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем. Это его первое интервью в новой должности.В интервью он отметил, что постарается прояснить все возникающие вопросы, чтобы сосредоточиться на текущих задачах, связанных с восстановительными работами после террористической атаки."Сразу оговорюсь, что постараюсь максимально быть однозначным, чтобы мои высказывания не могли быть искажены после их распространения, и, разумеется, прояснить все окончательно, расставить все точки над і, чтобы такой информационный шум не отвлекал от первостепенных задач, особенно после трагических событий и необходимости фокусировки внимания государственного аппарата и гражданского сообщества на решении первоочередных целей для восстановительных работ после беспрецедентной террористической атаки на нашу страну", - сказал он.Условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил - например, на вопрос о том, запрещен ли ему въезд в Россию и в связи с чем.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в среду, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, мотивировав это взглядами последнего. Он привел несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этого заявил, что на космодроме Байконур, который Россия использует для запусков на территории Казахстана, не будут рады новому министру.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула на брифинге в четверг, что Россия считает назначение министра внутренним делом Казахстана, но националистические заявления Умарова неприемлемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, а судить об Умарове необходимо по его заявлениям в новом статусе.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767797808.html

https://ria.ru/20220114/rusofobiya-1767796787.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767798348.html

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