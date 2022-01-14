https://ria.ru/20220114/ukraina-1767800394.html
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг
В НАТО не уверены в намерениях России относительно Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:18
2022-01-14T11:18
2022-01-14T11:22
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ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. В НАТО не уверены в намерениях России относительно Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио."Нет уверенности, что касается намерений России", - сказал Столтенберг."Но мы видим значительную концентрацию сил – десятки тысяч войск, готовых к бою. Это все ведет к тому, что угроза реальна. Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220114/nato-1767795983.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, россия
11:18 14.01.2022 (обновлено: 11:22 14.01.2022)
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг
Глава НАТО Столтенберг заявил о мнениях относительно намерений России на Украине