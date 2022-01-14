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В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 14.01.2022
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг
В НАТО не уверены в намерениях России относительно Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:18
2022-01-14T11:22
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
россия
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ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. В НАТО не уверены в намерениях России относительно Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио."Нет уверенности, что касается намерений России", - сказал Столтенберг."Но мы видим значительную концентрацию сил – десятки тысяч войск, готовых к бою. Это все ведет к тому, что угроза реальна. Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220114/nato-1767795983.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, россия
11:18 14.01.2022 (обновлено: 11:22 14.01.2022)
 
В НАТО сомневаются в намерениях России на Украине, заявил Столтенберг

Глава НАТО Столтенберг заявил о мнениях относительно намерений России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 янв – РИА Новости. В НАТО не уверены в намерениях России относительно Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
"Нет уверенности, что касается намерений России", - сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
11:00
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
"Но мы видим значительную концентрацию сил – десятки тысяч войск, готовых к бою. Это все ведет к тому, что угроза реальна. Поэтому мы предупреждаем, что цена для России будет высокой", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
11:13
НАТО готова к взаимному контролю вооружений с Россией, заявил Столтенберг
 
В миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОРоссия
 
 
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