https://ria.ru/20220114/stromae-1767646562.html

Stromae сравнивает одиночество с адом в новом треке "L’enfer"

Stromae сравнивает одиночество с адом в новом треке "L’enfer" - РИА Новости, 14.01.2022

Stromae сравнивает одиночество с адом в новом треке "L’enfer"

Бельгийский рэпер и музыкант Stromae (Поль Ван Авер) представил в Сети новый трек "L’enfer" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:51

2022-01-14T01:51

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бельгийский рэпер и музыкант Stromae (Поль Ван Авер) представил в Сети новый трек "L’enfer" и опубликовал на YouTube клип на него. В новом сингле музыкант рассказывает о психическом здоровье и своей борьбе с одиночеством. В тексте он признается, что "несколько раз думал о самоубийстве, и не гордится этим". Название композиции на русский переводится как "ад". Именно с этим местом Stromae сравнивает душевные проблемы , о которых поет в "L’enfer".Минималистичное музыкальное видео сфокусировано на самом музыканте, который с помощью мимики и жестов пытается передать горе, тоску и отчаяние. Эмоции музыканта усиливают фортепианные партии и припевы с использованием множества голосов. За первые сутки после размещения на YouTube клип набрал более двух с половиной миллионов просмотров и более 250 тысяч отметок "нравится". В комментариях слушатели написали, что песня получилась "сильной", и у многих вызвала слезы. Сингл "L’enfer" войдет в предстоящий альбом музыканта "Multitude", выход которого запланирован на 4 марта. Этот сборник станет первым крупным релизом для бельгийца за последние девять лет с момента премьеры "Racine carrée" в 2013 году.

https://ria.ru/20220112/weeknd-1767459578.html

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