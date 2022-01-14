Европа не пускает российские вакцины из-за страха полной несостоятельности

03:10 14.01.2022 (обновлено: 03:52 14.01.2022)
В Германии назвали условие для признания "Спутника V" в Европе
Депутат бундестага ФРГ Быстрон: в ЕС не признают "Спутник V" по экономическим причинам
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. "Спутник V" уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил "Известиям" депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон.
Немецкий парламентарий считает, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам.
"Оно (агентство EMA. — Прим. ред.) защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию", — считает Быстрон.
По мнению политика, также на решение EMA не позволять использовать "Спутник V" влияют политические факторы.
"Спутник V" с 4 марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Информация о применении "Спутника V" при вакцинации населения в странах мира (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что российский препарат один из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.