https://ria.ru/20220114/sputnik-1767766920.html

Европа не пускает российские вакцины из-за страха полной несостоятельности

В Германии назвали условие для признания "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 14.01.2022

Европа не пускает российские вакцины из-за страха полной несостоятельности

"Спутник V" уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил "Известиям" депутат фракции "Альтернатива... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T03:10

2022-01-14T03:10

2022-01-14T03:52

распространение коронавируса

германия

евросоюз

бундестаг германии

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. "Спутник V" уже давно бы признали в Европейском союзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил "Известиям" депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон.Немецкий парламентарий считает, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам.По мнению политика, также на решение EMA не позволять использовать "Спутник V" влияют политические факторы."Спутник V" с 4 марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Информация о применении "Спутника V" при вакцинации населения в странах мира (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что российский препарат один из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20220112/omikron-1767512608.html

https://ria.ru/20220102/vaktsina-1766411303.html

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германия, евросоюз, бундестаг германии, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", петр быстрон