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В Татарстане пропал десятилетний мальчик
В Татарстане пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 14.01.2022
В Татарстане пропал десятилетний мальчик
Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:09
2022-01-14T16:09
происшествия
школа
дети
казань
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Тринадцатого января в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По информации регионального СУСК, в последний раз мальчика видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан в Казани. Отмечается, что ранее ребенок уже уходил из дома.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.Приметы мальчика: рост 144 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку, с собой у ребенка был синий школьный рюкзак с белым принтом "мяч".
https://ria.ru/20220114/shkolnitsa-1767791040.html
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казань
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происшествия, школа, дети, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
16:09 14.01.2022
 
В Татарстане пропал десятилетний мальчик

В Казани возбудили дело после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Тринадцатого января в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
10:36
Под Волгоградом пропала школьница
По информации регионального СУСК, в последний раз мальчика видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан в Казани. Отмечается, что ранее ребенок уже уходил из дома.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.
Приметы мальчика: рост 144 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку, с собой у ребенка был синий школьный рюкзак с белым принтом "мяч".
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
 
ПроисшествияШколаДетиКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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