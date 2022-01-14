https://ria.ru/20220114/shkolnik-1767870874.html

В Татарстане пропал десятилетний мальчик

В Татарстане пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 14.01.2022

В Татарстане пропал десятилетний мальчик

Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:09

2022-01-14T16:09

2022-01-14T16:09

происшествия

школа

дети

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Тринадцатого января в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По информации регионального СУСК, в последний раз мальчика видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан в Казани. Отмечается, что ранее ребенок уже уходил из дома.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.Приметы мальчика: рост 144 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку, с собой у ребенка был синий школьный рюкзак с белым принтом "мяч".

https://ria.ru/20220114/shkolnitsa-1767791040.html

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

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происшествия, школа, дети, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия