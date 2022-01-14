https://ria.ru/20220114/shkolnik-1767870874.html
В Татарстане пропал десятилетний мальчик
В Татарстане пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 14.01.2022
В Татарстане пропал десятилетний мальчик
Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:09
2022-01-14T16:09
2022-01-14T16:09
происшествия
школа
дети
казань
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану."Тринадцатого января в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По информации регионального СУСК, в последний раз мальчика видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан в Казани. Отмечается, что ранее ребенок уже уходил из дома.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.Приметы мальчика: рост 144 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку, с собой у ребенка был синий школьный рюкзак с белым принтом "мяч".
https://ria.ru/20220114/shkolnitsa-1767791040.html
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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происшествия, школа, дети, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Татарстане пропал десятилетний мальчик
В Казани возбудили дело после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы
КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили дело об убийстве после того, как десятилетний мальчик не вернулся из школы домой в Казани
, сообщает следственное управление СК
РФ по Татарстану.
"Тринадцатого января в городе Казани ушел из школы и не вернулся домой мальчик 2012 года рождения. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.
По информации регионального СУСК, в последний раз мальчика видели утром 14 января у точки общепита на улице Татарстан в Казани. Отмечается, что ранее ребенок уже уходил из дома.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка.
Приметы мальчика: рост 144 см, нормального телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные классические брюки, черные ботинки и темно-синюю шапку, с собой у ребенка был синий школьный рюкзак с белым принтом "мяч".