https://ria.ru/20220114/shineyd-1767868199.html

Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына

Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына - РИА Новости, 14.01.2022

Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына

Шинейд О'Коннор сообщила, что ее доставили в больницу. Это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:33

2022-01-14T16:33

2022-01-14T16:33

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Шинейд О'Коннор сообщила, что ее доставили в больницу. Это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.Перед госпитализацией О'Коннор писала о намерении "последовать за своим сыном". Артистка призналась, что чувствует себя одинокой и считает себя виновной в его гибели.Певица, у которой было диагностировано биполярное расстройство, неоднократно волновала поклонников своим психическим состоянием. В 2016 году она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. Артистка опровергала слухи, что пыталась покончить с собой. В августе 2017 года сообщалось, что певица госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии. В следующем месяце она сообщила в интервью американскому психологу и телеведущему Филу Макгроу (Доктор Фил), что официально сменила имя и стала Магдой Давитт. В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.

https://ria.ru/20220114/uest-1767784051.html

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знаменитости, шоу-бизнес