https://ria.ru/20220114/shineyd-1767868199.html
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына - РИА Новости, 14.01.2022
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына
Шинейд О'Коннор сообщила, что ее доставили в больницу. Это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:33
2022-01-14T16:33
2022-01-14T16:33
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145087/49/1450874983_0:0:2024:1138_1920x0_80_0_0_000ddcb9b81a4232b949d5c9774e1f21.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Шинейд О'Коннор сообщила, что ее доставили в больницу. Это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.Перед госпитализацией О'Коннор писала о намерении "последовать за своим сыном". Артистка призналась, что чувствует себя одинокой и считает себя виновной в его гибели.Певица, у которой было диагностировано биполярное расстройство, неоднократно волновала поклонников своим психическим состоянием. В 2016 году она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. Артистка опровергала слухи, что пыталась покончить с собой. В августе 2017 года сообщалось, что певица госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии. В следующем месяце она сообщила в интервью американскому психологу и телеведущему Филу Макгроу (Доктор Фил), что официально сменила имя и стала Магдой Давитт. В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.
https://ria.ru/20220114/uest-1767784051.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145087/49/1450874983_0:0:2024:1518_1920x0_80_0_0_a0aab9a4ffdac57d422aa23cf89f9e28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства сына
Шинейд О'Коннор госпитализировали через неделю после самоубийства ее 17-летнего сына
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Шинейд О'Коннор сообщила
, что ее доставили в больницу. Это произошло через неделю после того, как ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой.
"Мне жаль. Я не должна была говорить всего этого. Полицейские сопровождают меня в больницу. Мне жаль, что я вызвала у всех беспокойство. Я потеряна без своего ребенка, и я ненавижу себя. Больница поможет на некоторое время. Но я собираюсь найти Шейна. Это всего лишь отсрочка", – написала певица в Twitter.
Перед госпитализацией О'Коннор писала о намерении "последовать за своим сыном". Артистка призналась, что чувствует себя одинокой и считает себя виновной в его гибели.
Певица, у которой было диагностировано биполярное расстройство, неоднократно волновала поклонников своим психическим состоянием. В 2016 году она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток. Артистка опровергала слухи, что пыталась покончить с собой.
В августе 2017 года сообщалось
, что певица госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии. В следующем месяце она сообщила в интервью американскому психологу и телеведущему Филу Макгроу (Доктор Фил), что официально сменила имя и стала Магдой Давитт.
"Шинейд О'Коннор ушла, того человека больше нет", – сказала она тогда.
В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.