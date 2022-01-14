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Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2022
Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
Двухпартийная группа американских сенаторов в предстоящее воскресенье намерена посетить с визитом Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на два... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T23:58
2022-01-14T23:58
в мире
украина
киев
сша
газпром
сенат сша
грайфсвальд
балтийское море
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Двухпартийная группа американских сенаторов в предстоящее воскресенье намерена посетить с визитом Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на два осведомленных с деталями поездки конгрессменов источника.Как отмечает издание, визит состоится спустя несколько дней после того, как верхняя палата конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток 2". Ожидается, что сенаторы пробудут на Украине до вторника, 18 января.Подробности их возможных встреч с представителями официального Киева пока не приводятся.Накануне Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока 2": набрать требовавшееся для принятия документа количество голосов не удалось. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против."Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220114/ukraina-1767928176.html
https://ria.ru/20220114/sammit-1767912834.html
украина
киев
сша
грайфсвальд
балтийское море
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в мире, украина, киев, сша, газпром, сенат сша, грайфсвальд, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag
23:58 14.01.2022
 
Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ

Politico: группа сенаторов США посетит с визитом Украину 16 января

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
Здание Сената США - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Двухпартийная группа американских сенаторов в предстоящее воскресенье намерена посетить с визитом Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на два осведомленных с деталями поездки конгрессменов источника.
Как отмечает издание, визит состоится спустя несколько дней после того, как верхняя палата конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток 2". Ожидается, что сенаторы пробудут на Украине до вторника, 18 января.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 20:40
Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину
Подробности их возможных встреч с представителями официального Киева пока не приводятся.
Накануне Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока 2": набрать требовавшееся для принятия документа количество голосов не удалось. Инициатива набрала 55 голосов из необходимых 60 - 43 сенатора проголосовали против.
"Северный поток 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом.
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 18:43
Источник: Киев не обозначил вопросы, предложив саммит с Россией и США
 
В миреУкраинаКиевСШАГазпромСенат СШАГрайфсвальдБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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