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Американский сенатор представил новый проект санкций против России
Американский сенатор представил новый проект санкций против России - РИА Новости, 15.01.2022
Американский сенатор представил новый проект санкций против России
Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично Владимира Путина на случай... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-14T19:06
2022-01-15T00:36
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
марко рубио
ситуация в днр и лнр
киев
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба законодателя."Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина", — говорится в сообщении.Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, "нарушила ли Россия" территориальную целостность Украины. Если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства — премьер-министра, главы минобороны и лично Путина — "заблокировать их собственность и визы". Эти же меры предлагается ввести против российских бизнесменов, находящихся под санкциями от 2017 года.Кроме того, Рубио хочет "запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах" и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении. Немедленно ввести санкции он требует и против "Северного потока — 2".Между тем американские журналисты отмечают, что проект не будут выносить на отдельное голосование, а вероятней всего, добавят к другой санкционной инициативе сенатора-демократа Роберта Менендеса. Они во многом перекликаются: например, оба политика предлагают ограничения в отношении российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT. Рубио предлагает ввести санкции, "если Россия нарушит территориальную целостность Украины", Менендес — "для сдерживания российской агрессии против Украины".Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против "Северного потока — 2" накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что предложение ввести санкции против главы государства — это запредельная мера, которую можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.МИД уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, марко рубио, ситуация в днр и лнр, киев, дмитрий песков, нато, роберт менендес, swift, северный поток — 2
19:06 14.01.2022 (обновлено: 00:36 15.01.2022)
 
Американский сенатор представил новый проект санкций против России

Сенатор США Рубио представил проект санкций против России и лично президента Путина

© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор Марко Рубио
Американский сенатор Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Richard Drew
Американский сенатор Марко Рубио
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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба законодателя.
"Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина", — говорится в сообщении.
Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, "нарушила ли Россия" территориальную целостность Украины. Если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства — премьер-министра, главы минобороны и лично Путина — "заблокировать их собственность и визы". Эти же меры предлагается ввести против российских бизнесменов, находящихся под санкциями от 2017 года.
Кроме того, Рубио хочет "запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах" и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении. Немедленно ввести санкции он требует и против "Северного потока — 2".
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Между тем американские журналисты отмечают, что проект не будут выносить на отдельное голосование, а вероятней всего, добавят к другой санкционной инициативе сенатора-демократа Роберта Менендеса. Они во многом перекликаются: например, оба политика предлагают ограничения в отношении российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT. Рубио предлагает ввести санкции, "если Россия нарушит территориальную целостность Украины", Менендес — "для сдерживания российской агрессии против Украины".
Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против "Северного потока — 2" накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что предложение ввести санкции против главы государства — это запредельная мера, которую можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.
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МИД уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
При этом напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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Hill: США блефуют, пытаясь "запугать" Россию
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинМарко РубиоСитуация в ДНР и ЛНРКиевДмитрий ПесковНАТОРоберт МенендесSWIFTСеверный поток — 2
 
 
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