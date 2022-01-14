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Американский сенатор представил новый проект санкций против России

Американский сенатор представил новый проект санкций против России - РИА Новости, 15.01.2022

Американский сенатор представил новый проект санкций против России

Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично Владимира Путина на случай... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-14T19:06

2022-01-14T19:06

2022-01-15T00:36

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ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил новый проект санкций против российского руководства и лично Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба законодателя."Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина", — говорится в сообщении.Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться конгрессу о том, "нарушила ли Россия" территориальную целостность Украины. Если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства — премьер-министра, главы минобороны и лично Путина — "заблокировать их собственность и визы". Эти же меры предлагается ввести против российских бизнесменов, находящихся под санкциями от 2017 года.Кроме того, Рубио хочет "запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах" и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении. Немедленно ввести санкции он требует и против "Северного потока — 2".Между тем американские журналисты отмечают, что проект не будут выносить на отдельное голосование, а вероятней всего, добавят к другой санкционной инициативе сенатора-демократа Роберта Менендеса. Они во многом перекликаются: например, оба политика предлагают ограничения в отношении российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT. Рубио предлагает ввести санкции, "если Россия нарушит территориальную целостность Украины", Менендес — "для сдерживания российской агрессии против Украины".Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против "Северного потока — 2" накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что предложение ввести санкции против главы государства — это запредельная мера, которую можно приравнять к инициативе по разрыву отношений.МИД уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220114/volodin-1767780294.html

https://ria.ru/20220114/ssha-1767899024.html

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