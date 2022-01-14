https://ria.ru/20220114/samolet-1767847534.html

Самолет из Алма-Аты, ушедший на второй круг, штатно сел в Шереметьево

Самолет из Алма-Аты, ушедший на второй круг, штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 14.01.2022

Самолет из Алма-Аты, ушедший на второй круг, штатно сел в Шереметьево

Самолет из Алма-Аты (Казахстан), о заходе которого на второй круг сообщали в СМИ, совершил посадку в Москве в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:37

2022-01-14T14:37

2022-01-14T14:59

происшествия

казахстан

алма-ата

шереметьево (аэропорт)

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Самолет из Алма-Аты (Казахстан), о заходе которого на второй круг сообщали в СМИ, совершил посадку в Москве в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского аэропорта "Шереметьево"."Самолет совершил посадку в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о самолете Алма-Ата - Москва, который, по сообщениям СМИ, уходил на второй круг.

https://ria.ru/20220105/avia-1766605765.html

казахстан

алма-ата

россия

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происшествия, казахстан, алма-ата, шереметьево (аэропорт), россия, новости - туризм