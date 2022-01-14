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Лавров рассказал о подготовке российско-китайского саммита

Лавров рассказал о подготовке российско-китайского саммита - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров рассказал о подготовке российско-китайского саммита

Президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:38

2022-01-14T12:38

2022-01-14T12:59

россия

в мире

олимпийские игры

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, переговоры лидеров РФ и Китая будут охватывать весь спектр отношений."Готовятся решения, которые детально продуманы, исполнимы и которые реально помогают наращивать наше взаимодействие", - добавил министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

https://ria.ru/20220113/evropa-1767618817.html

россия

китай

пекин

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россия, в мире, олимпийские игры, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров