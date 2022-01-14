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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220114/rubl-1767761931.html
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост - РИА Новости, 14.01.2022
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
Справедливая цена рубля, если не учитывать геополитический фактор, находится у отметки 70 за доллар. Но пока внешний фон не стабилизируется, не стоит ждать... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:15
2022-01-14T01:15
экономика
казахстан
центральный банк рф (цб рф)
россия
бкс мир инвестиций
михаил зельцер
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Справедливая цена рубля, если не учитывать геополитический фактор, находится у отметки 70 за доллар. Но пока внешний фон не стабилизируется, не стоит ждать возобновления роста рубля, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.Но, отметил Зельцер, начать новый год позитивно рублю помешали события в Казахстане, уже в первую неделю января отечественная валюта упала почти на пять процентов к доллару и евро.Правда, к 12 января, когда ситуация в республике стабилизировалась, она смогла отбить потери, заключил эксперт.
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экономика, казахстан, центральный банк рф (цб рф), россия, бкс мир инвестиций, михаил зельцер, рубль
01:15 14.01.2022
 
Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост

Аналитик Зельцер: рост рубля возобновится, когда стабилизируется ситуация с внешним фоном

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Справедливая цена рубля, если не учитывать геополитический фактор, находится у отметки 70 за доллар. Но пока внешний фон не стабилизируется, не стоит ждать возобновления роста рубля, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"2021 год для рубля завершился удачно. Россия вошла в немногочисленный список стран, чьи валюты не потеряли на фоне шести процентов роста самого доллара на мировом валютном рынке. Помогла сильная конъюнктура товарного рынка и жесткая позиция ЦБ по ключевой ставке", — подчеркнул он.
Но, отметил Зельцер, начать новый год позитивно рублю помешали события в Казахстане, уже в первую неделю января отечественная валюта упала почти на пять процентов к доллару и евро.
Правда, к 12 января, когда ситуация в республике стабилизировалась, она смогла отбить потери, заключил эксперт.
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 01:15
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКазахстанЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияБКС Мир инвестицийМихаил ЗельцерРубль
 
 
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