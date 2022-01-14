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Голикова попросила обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма
Голикова попросила обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова попросила обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила губернаторов обратить внимание на ревакцинацию, подготовку медицинской инфраструктуры с учетом распространения более... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:00
2022-01-14T19:00
2022-01-14T19:00
распространение коронавируса
общество
вакцинация
татьяна голикова
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила губернаторов обратить внимание на ревакцинацию, подготовку медицинской инфраструктуры с учетом распространения более заразного штамма "омикрон".Она отметила, что показатели коллективного иммунитета немного снизились в ряде регионов в связи с тем, что в них не была вовремя проведена ревакцинация."Прошу губернаторов учесть это и обратить внимание на повторную вакцинацию, а также на подготовку медицинской инфраструктуры с учетом распространения нового штамма "омикрон", который является более заразным, чем предыдущий штамм", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2022-01-14T19:00
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Голикова попросила обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма
Голикова попросила губернаторов обратить внимание на ревакцинацию из-за омикрон-штамма