https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767843034.html

Проект о QR-кодах не включили в план работы Госдумы на весеннюю сессию

Проект о QR-кодах не включили в план работы Госдумы на весеннюю сессию - РИА Новости, 14.01.2022

Проект о QR-кодах не включили в план работы Госдумы на весеннюю сессию

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не включили в план работы Госдумы на весеннюю сессию, следует из текста постановления, опубликованного в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:10

2022-01-14T14:10

2022-01-14T16:02

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

единая россия

госдума рф

совет федерации рф

татьяна голикова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах не включили в план работы Госдумы на весеннюю сессию, следует из текста постановления, опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента.Кроме того, он не указан в проекте плана работы на конец января. Законопроекта о введении QR-кодов на транспорте также нет ни в одном из документов.Ранее правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, причиной такого шага стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, инициативу и поправки к нему готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же его нужно адаптировать к новым условиям.Также спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что документ снимут с рассмотрения и Совет Думы 17 января обсудит это решение.Инициативу внесли 12 ноября прошлого года. Согласно изначальной концепции, россиян обязывали предъявлять электронные сертификаты с QR-кодами о прививке в общественных местах, а также в поездах и самолетах. Впоследствии от идеи проверок на транспорте отказались. В ранней редакции также говорилось, что после 1 февраля проходить по ПЦР-тесту смогут только обладатели медотвода. Действие этих мер ограничили 1 июня 2022-го.В середине декабря депутаты Госдумы одобрили инициативу в первом чтении, после чего ее повторно направили в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767801959.html

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767478519.html

https://ria.ru/20220113/gosduma-1767604697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, вячеслав володин, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, татьяна голикова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код