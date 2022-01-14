https://ria.ru/20220114/qr-kod-1767786590.html
Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными
Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными - РИА Новости, 14.01.2022
Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными
Поправки, которые будут внесены правительством ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, обоснованы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:08
2022-01-14T10:08
2022-01-14T10:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
андрей клишас
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f708ab2e30ee256533b123d6259c991a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Поправки, которые будут внесены правительством ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, обоснованы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Поправки правительства обоснованы и отвечают на вопросы, которые задавали граждане и регионы при обсуждении закона", - сказал сенатор.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758459956_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_6a6c819b4bd2205ec03fe2fc19c5cae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, андрей клишас, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:08 14.01.2022 (обновлено: 10:13 14.01.2022)
Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными
Сенатор Клишас назвал поправки правительства к законопроекту о QR-кодах обоснованными