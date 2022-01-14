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Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными

Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными - РИА Новости, 14.01.2022

Клишас назвал поправки правительства к проекту о QR-кодах обоснованными

Поправки, которые будут внесены правительством ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, обоснованы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:08

2022-01-14T10:08

2022-01-14T10:13

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Поправки, которые будут внесены правительством ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, обоснованы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Поправки правительства обоснованы и отвечают на вопросы, которые задавали граждане и регионы при обсуждении закона", - сказал сенатор.

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