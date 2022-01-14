https://ria.ru/20220114/putin-1767849318.html

Путин показал миру некомпетентность западных политиков

The Wall Street Journal: разобщенному Западу нечем ответить Путину - РИА Новости, 14.01.2022

Путин показал миру некомпетентность западных политиков

Владимир Путин одерживает над коллективным Западом интеллектуальную победу, что демонстрирует несостоятельность западных политиков во внешней повестке дня. Об... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:45

2022-01-14T14:45

2022-01-14T14:45

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Путин одерживает над коллективным Западом интеллектуальную победу, что демонстрирует несостоятельность западных политиков во внешней повестке дня. Об этом пишет обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Уолтер Мид.Автор посетовал, что американские и европейские политики пренебрегали ролью России на мировой арене, но теперь не в состоянии предпринять никаких решительных действий. "Западные дипломаты, заблудившиеся в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности, на протяжении последнего десятилетия пренебрегали российским президентом как закоснелым пережитком отвергнутого прошлого", — высказался журналист.Однако, по его мнению, Владимир Путин использовал это время, чтобы наверстать упущенные десятилетия после развала Советского Союза и укрепить страну. Помогло ему, по мнению Мида, невмешательство Запада."Успех Владимира Путина — показатель интеллектуальной и политической несостоятельности Запада. До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов", — резюмировал автор.Читатели The Wall Street Journal согласились с мнением автора о некомпетентности внешнеполитических сил США и Евросоюза, однако отметили, что выходом из сложившейся обстановки может стать именно взаимное уважение."США не стоит продолжать вмешиваться в дела других стран, нам не нужна изоляция, но нам нужна "не-интервенция", — написал James Ewins."<…> Но Блинкен же сказал, что Россию ждут "огромные последствия". Готова поспорить, в Кремле над этим до сих пор смеются", — прокомментировала статью Rebecca Hamilton."Зацикленность на Путине — все отвлекающий маневр и еще один спектакль в театре Кабуки, нашем правительстве. В действительности Россия действует в собственных интересах, что и делают страны. Их экономика слаба, и все же вокруг Путина и российской угрозы идет последовательное повествование. Почему такая зацикленность? Я отдам должное Путину за то, что он любит свою страну. Не уверен, что наши лидеры заботятся об Америке", — написал daniel reid."Отличная статья. Не думаю, что Путин вторгнется на Украину. Зачем ему? Он уже создал нужную ситуацию, он просто будет использовать ее в интересах России", — уверен J Wallace.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

https://ria.ru/20220114/politika-1767828327.html

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