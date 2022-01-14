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В Москве за время пандемии провели более 37 миллионов ПЦР-тестов
В Москве за время пандемии провели более 37 миллионов ПЦР-тестов - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве за время пандемии провели более 37 миллионов ПЦР-тестов
Более 37 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве за время пандемии, сообщается в материалах столичной мэрии. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:21
2022-01-14T21:21
2022-01-14T21:21
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 37 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве за время пандемии, сообщается в материалах столичной мэрии."С марта 2020 года в Москве было выполнено 37,3 миллиона ПЦР-тестов, а с мая 2020 года - 11,8 миллиона анализов для определения антител к COVID-19", - говорится в сообщении.
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москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест
В Москве за время пандемии провели более 37 миллионов ПЦР-тестов
В Москве за время пандемии провели более 37 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус