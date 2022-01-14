https://ria.ru/20220114/prorub-1767818177.html

Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение

Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение - РИА Новости, 14.01.2022

Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение

Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:27

2022-01-14T12:27

2022-01-14T12:27

религия

иордан

крещение господне

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет всякий смысл с точки зрения духовной жизни, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков."Крещенские купания - традиция народная. Начиная с реки Иордан в Святой земле, где принял крещение Спаситель, с древних времен совершается погружение в освященную воду. <...> Эта традиция не заменяет ни участие в богослужениях и таинствах, ни стяжательную духовную жизнь человека, связанную с покаянием и исправлением своих поступков. Но у нас есть люди, которые считают, что, один в год раз искупавшись в купели, они дальше могут продолжать жить обычной жизнью... Это достаточно печальная вещь, и мы стараемся ее исправить: если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. А просто погружаться один раз в год - это, скорее, "моржевание", которое никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеет", - рассказал Волков.День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

https://ria.ru/20180118/1512812807.html

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иордан, крещение господне, россия