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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220114/prorub-1767818177.html
Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение
Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение - РИА Новости, 14.01.2022
Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение
Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:27
2022-01-14T12:27
религия
иордан
крещение господне
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет всякий смысл с точки зрения духовной жизни, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков."Крещенские купания - традиция народная. Начиная с реки Иордан в Святой земле, где принял крещение Спаситель, с древних времен совершается погружение в освященную воду. &lt;...&gt; Эта традиция не заменяет ни участие в богослужениях и таинствах, ни стяжательную духовную жизнь человека, связанную с покаянием и исправлением своих поступков. Но у нас есть люди, которые считают, что, один в год раз искупавшись в купели, они дальше могут продолжать жить обычной жизнью... Это достаточно печальная вещь, и мы стараемся ее исправить: если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. А просто погружаться один раз в год - это, скорее, "моржевание", которое никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеет", - рассказал Волков.День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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иордан, крещение господне, россия
12:27 14.01.2022
 

Священник пояснил, в каком случае нет смысла купаться в проруби на Крещение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОсвящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области
Освящение иордани в Введенском озере возле Покровской Свято-Введенской Островной женской пустыни во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет всякий смысл с точки зрения духовной жизни, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
"Крещенские купания - традиция народная. Начиная с реки Иордан в Святой земле, где принял крещение Спаситель, с древних времен совершается погружение в освященную воду. <...> Эта традиция не заменяет ни участие в богослужениях и таинствах, ни стяжательную духовную жизнь человека, связанную с покаянием и исправлением своих поступков. Но у нас есть люди, которые считают, что, один в год раз искупавшись в купели, они дальше могут продолжать жить обычной жизнью... Это достаточно печальная вещь, и мы стараемся ее исправить: если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. А просто погружаться один раз в год - это, скорее, "моржевание", которое никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеет", - рассказал Волков.
День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 18.01.2018
18 января 2018, 08:00Религия
Крещенский сочельник: почему Церковь не велит прыгать в прорубь
 
РелигияИорданКрещение ГосподнеРоссия
 
 
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