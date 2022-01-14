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Лавров: Россия не пытается следовать принципу "проси больше — дадут меньше"

Лавров: Россия не пытается следовать принципу "проси больше — дадут меньше" - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров: Россия не пытается следовать принципу "проси больше — дадут меньше"

Россия не играет в игры и не пытается следовать принципу "проси больше – дадут меньше", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя требования... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:20

2022-01-14T12:20

2022-01-14T12:31

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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сша

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совет россия-нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не играет в игры и не пытается следовать принципу "проси больше – дадут меньше", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя требования Москвы по гарантиям безопасности."Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине, как вы сказали, кто-то упоминал. Имею в виду - проси больше, дадут меньше. Известная такая одноходовочка, которая используется в обычной жизни и в политике. У нас все гораздо серьезнее", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, сша, вена, нато, совет россия-нато, обсе