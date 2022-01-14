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ЕР считает правильными поправки о QR-кодах
ЕР считает правильными поправки о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022
ЕР считает правильными поправки о QR-кодах
Партия "Единая Россия" считает поправки правительства ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах правильными и соответствующими... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:57
2022-01-14T12:57
2022-01-14T12:57
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает поправки правительства ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах правильными и соответствующими проведенным обсуждениям в регионах, Совете Федерации и кабмине, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Сегодня правительством вносятся поправки ко второму чтению закона о так называемых QR-кодах в общественных местах. Партия "Единая Россия" считает, что это правильные поправки, они соответствуют ранее проведенным обсуждениям", - написал Турчак в Instagram-аккаунте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
ЕР считает правильными поправки о QR-кодах
"Единая Россия" считает поправки о QR-кодах соответствующими проведенным обсуждениям