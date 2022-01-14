https://ria.ru/20220114/popravki-1767826526.html

ЕР считает правильными поправки о QR-кодах

ЕР считает правильными поправки о QR-кодах - РИА Новости, 14.01.2022

ЕР считает правильными поправки о QR-кодах

Партия "Единая Россия" считает поправки правительства ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах правильными и соответствующими... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:57

2022-01-14T12:57

2022-01-14T12:57

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андрей турчак

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает поправки правительства ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах правильными и соответствующими проведенным обсуждениям в регионах, Совете Федерации и кабмине, сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Сегодня правительством вносятся поправки ко второму чтению закона о так называемых QR-кодах в общественных местах. Партия "Единая Россия" считает, что это правильные поправки, они соответствуют ранее проведенным обсуждениям", - написал Турчак в Instagram-аккаунте.

https://ria.ru/20220114/zakon-1767815052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии