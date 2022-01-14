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Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка

Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка - РИА Новости, 14.01.2022

Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка

В Казахстане во время погромов в Жамбылской области погибла россиянка, сообщило российское посольство. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:45

2022-01-14T13:45

2022-01-14T16:56

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жамбылская область

россия

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане во время погромов в Жамбылской области погибла россиянка, сообщило российское посольство.Преступление совершили, когда женщина уходила с работы.Генконсульство связалось с родственниками погибшей, а также обратилось к властям Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье Ким."Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", — отметили дипломаты.Посольство России в Казахстане также направило в правоохранительные органы республики запрос о тщательном расследовании преступления.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. По информации ООН, в результате ранения получили около тысячи человек. По данным МВД Казахстана, погибли 17 силовиков республики, пострадали более 1,3 тысячи.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767811127.html

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в мире, казахстан, жамбылская область, россия, касым-жомарт токаев