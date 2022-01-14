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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/pogromy-1767838563.html
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка - РИА Новости, 14.01.2022
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка
В Казахстане во время погромов в Жамбылской области погибла россиянка, сообщило российское посольство. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:45
2022-01-14T16:56
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
жамбылская область
россия
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане во время погромов в Жамбылской области погибла россиянка, сообщило российское посольство.Преступление совершили, когда женщина уходила с работы.Генконсульство связалось с родственниками погибшей, а также обратилось к властям Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье Ким."Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", — отметили дипломаты.Посольство России в Казахстане также направило в правоохранительные органы республики запрос о тщательном расследовании преступления.В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. По информации ООН, в результате ранения получили около тысячи человек. По данным МВД Казахстана, погибли 17 силовиков республики, пострадали более 1,3 тысячи.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767811127.html
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в мире, казахстан, жамбылская область, россия, касым-жомарт токаев
13:45 14.01.2022 (обновлено: 16:56 14.01.2022)
 
Во время погромов в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка

Во время погромов в Жамбылской области на юге Казахстана погибла россиянка

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане во время погромов в Жамбылской области погибла россиянка, сообщило российское посольство.

"В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения", — сказано на странице дипмиссии в фейсбуке.

Преступление совершили, когда женщина уходила с работы.
Генконсульство связалось с родственниками погибшей, а также обратилось к властям Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье Ким.
"Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона", — отметили дипломаты.
Посольство России в Казахстане также направило в правоохранительные органы республики запрос о тщательном расследовании преступления.
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12:01Беспорядки в Казахстане
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В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. По информации ООН, в результате ранения получили около тысячи человек. По данным МВД Казахстана, погибли 17 силовиков республики, пострадали более 1,3 тысячи.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Эвакуация россиян из Казахстана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

Граждане России, а также дипломаты посольств Австрии и Венгрии, эвакуированные из Казахстана, высаживаются на аэродроме Чкаловский
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

Самолет Ил-76М военно-транспортной авиации Минобороны РФ на аэродроме Чкаловский
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

Встреча граждан России, а также дипломатов посольств Австрии и Венгрии, эвакуированных из Казахстана на аэродроме Чкаловский
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

Автобус с пассажирами, эвакуированными из Казахстана, на аэродроме Чкаловский
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 9

Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 9

Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 9

За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 9

Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 9

Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 9

В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 9

"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 9

Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 9

"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЖамбылская областьРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
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