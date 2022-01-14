https://ria.ru/20220114/podrostok-1767878831.html
В Ульяновске нашли подростка, пропавшего два года назад
В Ульяновске нашли подростка, пропавшего два года назад - РИА Новости, 14.01.2022
В Ульяновске нашли подростка, пропавшего два года назад
Без вести пропавший шестнадцатилетний подросток из Чувашии был обнаружен в Ульяновске спустя 2 года живущим на автомойке, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:40
2022-01-14T16:40
2022-01-14T16:40
происшествия
подростки
ульяновск
ульяновская область
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Без вести пропавший шестнадцатилетний подросток из Чувашии был обнаружен в Ульяновске спустя 2 года живущим на автомойке, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашкой республике.Днем 22 февраля 2020 года 16-летний подросток ушел из общежития Вурнарского сельскохозяйственного техникума, где проживал во время обучения, и пропал. Два года велись активные поиски пропавшего, в которых были задействованы более 400 человек. С целью обнаружения возможных следов или останков без вести пропавшего было организовано прочесывание леса на территории более 15 квадратных километров. По факту безвестного исчезновения юноши было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия тщательно отрабатывались различные версии, одной из которых была версия о том, что подросток стал жертвой преступления."Двенадцатого января 2022 года подростка удалось обнаружить живым и здоровым в городе Ульяновске. Все это время он намеренно скрывался от родственников, проживая и работая на одной из автомоек города", - говорится в сообщении.Сейчас молодой человек находится у себя дома в Чувашии, с ним работают следователи, которые подробно выясняют все обстоятельства и причины его проживания в другом регионе. "В ходе следствия будет установлено, не совершалось ли в отношении него каких-либо противоправных действий. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220114/shkolnik-1767870874.html
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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происшествия, подростки, ульяновск, ульяновская область, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ульяновске нашли подростка, пропавшего два года назад
Пропавшего два года назад подростка из Чувашии нашли в Ульяновске на автомойке