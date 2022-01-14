https://ria.ru/20220114/perm-1767844744.html
Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона
Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона - РИА Новости, 14.01.2022
Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году, глава государства... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:23
2022-01-14T14:23
2022-01-14T14:52
пермский край
пермь
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дмитрий махонин
общество
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году, глава государства поблагодарил в ответ."В 2023 году краевая столица празднует трехсотлетие. Пользуясь случаем, я уже приглашал Вас, еще раз хочу пригласить приехать к нам… Вы давно у нас не были. У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли – от культуры до спорта", - обратился Махонин к Путину."Спасибо", - ответил президент.Губернатор рассказал, что в рамках подготовки к юбилею запланировано в том числе масштабное благоустройство города - власти намерены восстановить 140 фасадов и 80 объектов культурного наследия. "Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоёмкие", - отметил он.
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пермский край, пермь, владимир путин, дмитрий махонин, общество
14:23 14.01.2022 (обновлено: 14:52 14.01.2022)
Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона
Пермский губернатор Махонин пригласил президента Путина на 300-летие столицы региона
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
пригласил президента РФ Владимира Путина
на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году, глава государства поблагодарил в ответ.
"В 2023 году краевая столица празднует трехсотлетие. Пользуясь случаем, я уже приглашал Вас, еще раз хочу пригласить приехать к нам… Вы давно у нас не были. У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли – от культуры до спорта", - обратился Махонин к Путину.
"Спасибо", - ответил президент.
Губернатор рассказал, что в рамках подготовки к юбилею запланировано в том числе масштабное благоустройство города - власти намерены восстановить 140 фасадов и 80 объектов культурного наследия. "Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоёмкие", - отметил он.