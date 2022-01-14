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Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона

Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона - РИА Новости, 14.01.2022

Пермский губернатор пригласил Путина на 300-летие столицы региона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году, глава государства... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:23

2022-01-14T14:23

2022-01-14T14:52

пермский край

пермь

владимир путин

дмитрий махонин

общество

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 300-летия столицы региона в 2023 году, глава государства поблагодарил в ответ."В 2023 году краевая столица празднует трехсотлетие. Пользуясь случаем, я уже приглашал Вас, еще раз хочу пригласить приехать к нам… Вы давно у нас не были. У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли – от культуры до спорта", - обратился Махонин к Путину."Спасибо", - ответил президент.Губернатор рассказал, что в рамках подготовки к юбилею запланировано в том числе масштабное благоустройство города - власти намерены восстановить 140 фасадов и 80 объектов культурного наследия. "Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоёмкие", - отметил он.

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пермский край, пермь, владимир путин, дмитрий махонин, общество