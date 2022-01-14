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Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма
Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022
Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма
Методические рекомендации по лечению "омикрона" откорректированы, самый современный опыт доступен для каждого врача и используется на практике, заявил глава... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:44
2022-01-14T19:44
2022-01-14T19:44
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Методические рекомендации по лечению "омикрона" откорректированы, самый современный опыт доступен для каждого врача и используется на практике, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного именно этим вариантом, на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников, поэтому самый современный опыт сегодня доступен каждому врачу и, соответственно, используется в практике", - сказал Мурашко на брифинге.По его словам, за два года был получен уже большой опыт лечения заболевания, вызванного коронавирусом. "Омикрон" – это не новое заболевание, а одна из разновидностей (коронавируса). На протяжении последних двух месяцев медицинские работники активно изучали особенности течения (заболевания "омикроном"), в том числе по поручению президента выезжали в ЮАР, где была возможность познакомиться с особенностями течения и лечения заболевания", - добавил Мурашко.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html
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Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма
Глава Минздрава Мурашко: рекомендации по лечению омикрон-штамма откорректированы