https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html

Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма

Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022

Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма

Методические рекомендации по лечению "омикрона" откорректированы, самый современный опыт доступен для каждого врача и используется на практике, заявил глава... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:44

2022-01-14T19:44

2022-01-14T19:44

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общество

юар

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здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Методические рекомендации по лечению "омикрона" откорректированы, самый современный опыт доступен для каждого врача и используется на практике, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного именно этим вариантом, на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников, поэтому самый современный опыт сегодня доступен каждому врачу и, соответственно, используется в практике", - сказал Мурашко на брифинге.По его словам, за два года был получен уже большой опыт лечения заболевания, вызванного коронавирусом. "Омикрон" – это не новое заболевание, а одна из разновидностей (коронавируса). На протяжении последних двух месяцев медицинские работники активно изучали особенности течения (заболевания "омикроном"), в том числе по поручению президента выезжали в ЮАР, где была возможность познакомиться с особенностями течения и лечения заболевания", - добавил Мурашко.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

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