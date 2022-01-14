https://ria.ru/20220114/omikron-1767929409.html
Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"
Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022
Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"
"Омикрон" пока курсирует среди людей молодого и активного возраста, и пока не понятно, как он повлияет на пожилых, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:56
2022-01-14T20:56
2022-01-14T21:10
распространение коронавируса
сергей собянин
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193484_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a28b718c7d3c1cdb2dda27a93633f5ae.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Омикрон" пока курсирует среди людей молодого и активного возраста, и пока не понятно, как он повлияет на пожилых, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, "омикрон" менее тяжёлый штамм, но все-таки надо быть осторожными в этих выводах, надо готовиться к любому сценарию, хотя на текущий момент меньше средних и тяжёлых заболевших, чем в предыдущую волну."Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767193484_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_b2ecc5e39bc2572e4dda0e1d6bf731ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, общество
20:56 14.01.2022 (обновлено: 21:10 14.01.2022)
Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"
Мэр Москвы Собянин заявил, что пока непонятно, как "омикрон" повлияет на пожилых людей