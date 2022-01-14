https://ria.ru/20220114/omikron-1767929409.html

Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"

Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022

Собянин призвал пожилых людей к осторожности из-за "омикрона"

"Омикрон" пока курсирует среди людей молодого и активного возраста, и пока не понятно, как он повлияет на пожилых, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:56

2022-01-14T20:56

2022-01-14T21:10

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Омикрон" пока курсирует среди людей молодого и активного возраста, и пока не понятно, как он повлияет на пожилых, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, "омикрон" менее тяжёлый штамм, но все-таки надо быть осторожными в этих выводах, надо готовиться к любому сценарию, хотя на текущий момент меньше средних и тяжёлых заболевших, чем в предыдущую волну."Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдёт до людей старшего поколения, хроников, мне кажется, другая картина", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html

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