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Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона"
Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022
Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона"
Инкубационный период у людей, заразившихся "омикроном", составляет от двух до пяти дней, его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:17
2022-01-14T18:17
2022-01-14T18:37
распространение коронавируса
анна попова
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инкубационный период у людей, заразившихся "омикроном", составляет от двух до пяти дней, его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу."Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период - это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", - сказала Попова.
РИА Новости
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анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:17 14.01.2022 (обновлено: 18:37 14.01.2022)
Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона"
Глава "Роспотребнадзора" Попова: инкубационный период у "омикрона" от двух до пяти дней