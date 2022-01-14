https://ria.ru/20220114/omikron-1767906495.html

Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона"

Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022

Попова рассказала об инкубационном периоде у "омикрона"

Инкубационный период у людей, заразившихся "омикроном", составляет от двух до пяти дней, его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:17

2022-01-14T18:17

2022-01-14T18:37

распространение коронавируса

анна попова

коронавирусы

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Инкубационный период у людей, заразившихся "омикроном", составляет от двух до пяти дней, его заразность выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу."Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период - это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", - сказала Попова.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса