https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html

Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма

Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022

Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма

В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:16

2022-01-14T18:16

2022-01-14T18:34

распространение коронавируса

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общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Крайне важно понимать, что иммунная защита, которая была сформирована прежде, она работает и сегодня для того, чтобы не допустить тяжёлых случаев... В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья, и, во-первых, те, у кого нет иммунной защиты. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты - сегодня максимальные группы риска", - сказала Попова, выступая на брифинге по ситуации с коронавирусом.При этом она отметила, что "омикрон" может заражать и людей, которые уже имеют иммунную защиту - переболели или привиты, но при этом не вызывает тяжелого течения, а развитие заболевания заканчивается симптомами лёгкого ОРЗ или очень лёгкого течения гриппа.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

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