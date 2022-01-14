https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html
Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма
Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 14.01.2022
Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма
В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:16
2022-01-14T18:16
2022-01-14T18:34
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В зоне риска по "омикрону" находятся пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Крайне важно понимать, что иммунная защита, которая была сформирована прежде, она работает и сегодня для того, чтобы не допустить тяжёлых случаев... В группе риска в этой ситуации остаются люди, у которых есть особенности состояния здоровья, и, во-первых, те, у кого нет иммунной защиты. Люди пожилые без иммунной защиты, люди с хроническими заболеваниями без иммунной защиты - сегодня максимальные группы риска", - сказала Попова, выступая на брифинге по ситуации с коронавирусом.При этом она отметила, что "омикрон" может заражать и людей, которые уже имеют иммунную защиту - переболели или привиты, но при этом не вызывает тяжелого течения, а развитие заболевания заканчивается симптомами лёгкого ОРЗ или очень лёгкого течения гриппа.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:16 14.01.2022 (обновлено: 18:34 14.01.2022)
Попова рассказала, кто входит в зону риска из-за омикрон-штамма
Попова: в зоне риска по омикрон-штамму пожилые люди и пациенты с хроническими патологиями