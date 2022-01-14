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Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова
Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова - РИА Новости, 14.01.2022
Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова
Человек, который встретился с новым штаммом коронавируса "омикрон", становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок,... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:12
2022-01-14T18:12
2022-01-14T18:30
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, который встретился с новым штаммом коронавируса "омикрон", становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей - на слизистой носа, на слизистой горла. Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19."Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки - до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно "омикрона", - добавила Попова.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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омикрон-штамм коронавируса, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:12 14.01.2022 (обновлено: 18:30 14.01.2022)
Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: человек с "омикроном" заразен уже с первых суток