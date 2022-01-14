https://ria.ru/20220114/omikron-1767905070.html

Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова

Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова - РИА Новости, 14.01.2022

Человек с "омикроном" заразен уже с первых суток, заявила Попова

Человек, который встретился с новым штаммом коронавируса "омикрон", становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:12

2022-01-14T18:12

2022-01-14T18:30

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Человек, который встретился с новым штаммом коронавируса "омикрон", становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей - на слизистой носа, на слизистой горла. Гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19."Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки - до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно "омикрона", - добавила Попова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омикрон-штамм коронавируса, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии