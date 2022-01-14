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Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова
Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022
Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова
За три дня в 2,6 раза возросло заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, 53% случаев приходится на Москву, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:05
2022-01-14T18:05
2022-01-14T18:57
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За три дня в 2,6 раза возросло заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, 53% случаев приходится на Москву, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."С 10 января, за три дня число заражений штаммом "омикрон" в России возросло в целом в 2,6 раза. В 2,3 раза оно возросло по городу Москве", - сказала Голикова на брифинге.По ее словам, по состоянию на 13 января в России зарегистрировано 783 случая заражения "омикроном", из них 53% приходится на Москву. "Как мы и предполагали, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел",- отметила она.
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18:05 14.01.2022 (обновлено: 18:57 14.01.2022)
Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: на Москву приходится 53 процента заражений омикрон-штаммом