https://ria.ru/20220114/omikron-1767903278.html

Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова

Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова - РИА Новости, 14.01.2022

Более половины заражений "омикроном" приходится на Москву, заявила Голикова

За три дня в 2,6 раза возросло заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, 53% случаев приходится на Москву, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:05

2022-01-14T18:05

2022-01-14T18:57

распространение коронавируса

москва

россия

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764655319_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_3d1b51457f98714614d030e686958bf4.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За три дня в 2,6 раза возросло заражение штаммом коронавируса "омикрон" в России, 53% случаев приходится на Москву, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."С 10 января, за три дня число заражений штаммом "омикрон" в России возросло в целом в 2,6 раза. В 2,3 раза оно возросло по городу Москве", - сказала Голикова на брифинге.По ее словам, по состоянию на 13 января в России зарегистрировано 783 случая заражения "омикроном", из них 53% приходится на Москву. "Как мы и предполагали, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел",- отметила она.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса