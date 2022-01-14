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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/omikron-1767888281.html
У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин
У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин - РИА Новости, 14.01.2022
У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин
Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:13
2022-01-14T17:54
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это говорит о том, что динамика распространения этой разновидности SARS-CoV-2 увеличивается. С 20 декабря в столице зарегистрировано 729 случаев заражения.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:13 14.01.2022 (обновлено: 17:54 14.01.2022)
 
У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин

Мэр Собянин: у более половины заболевших COVID-19 москвичей выявили омикрон-штамм

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставляет пациента в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке
Бригада скорой помощи доставляет пациента в городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
16:50Распространение коронавируса
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По его словам, это говорит о том, что динамика распространения этой разновидности SARS-CoV-2 увеличивается. С 20 декабря в столице зарегистрировано 729 случаев заражения.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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