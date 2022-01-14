https://ria.ru/20220114/omikron-1767888281.html

У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин

У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин - РИА Новости, 14.01.2022

У половины заболевших COVID-19 москвичей выявляют "омикрон", заявил Собянин

Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:13

2022-01-14T17:54

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767195938_408:606:2971:2048_1920x0_80_0_0_d8c1bb40edc52c4f022a4fad5e059b41.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более половины новых случаев заражения коронавирусом уже приходится на омикрон-штамм, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие "омикроном", — сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, это говорит о том, что динамика распространения этой разновидности SARS-CoV-2 увеличивается. С 20 декабря в столице зарегистрировано 729 случаев заражения.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в начале ноября. Как утверждают специалисты, он отличается повышенной трансмиссивностью. По данным на конец декабря, новый вариант выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты" и становится доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767881273.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса