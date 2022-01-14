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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/omikron-1767881273.html
Названа опасная особенность "омикрона"
Главный инфекционист Минздрава назвал особенности "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022
Названа опасная особенность "омикрона"
Штамм "омикрон" контагиознее других разновидностей коронавируса, поэтому он имеет шанс быстрее распространиться и заразить большее количество людей, заявил в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:50
2022-01-14T17:00
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Штамм "омикрон" контагиознее других разновидностей коронавируса, поэтому он имеет шанс быстрее распространиться и заразить большее количество людей, заявил в интервью РБК главный внештатный инфекционист Минздава Владимир Чуланов.По словам врача, время выхода на максимальные значения по заболеваемости у "омикрона" может оказаться короче, чем у других штаммов, а система здравоохранения может оказаться перегружена на пике, даже несмотря на заявлений об "ослабленности" этого штамма.Он призвал не игнорировать угрозу "омикрона" и напомнил о необходимости ставить прививки от коронавируса и ревакцинироваться через полгода. Только так можно снизить риск тяжелого течения и осложнений, подчеркнул медик."Система здравоохранения научилась за двухлетний период довольно быстро масштабировать коечные мощности, регионы делают это очень хорошо. Но не нужно испытывать ее на прочность", — сказал он.Кроме того, Чуланов исключил возможность "остановки" развития коронавируса на "омикроне". Врач пояснил, что вирусы постоянно эволюционируют, и на смену этому штамму может прийти другой, более приспособленный к существующим условиям.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
16:50 14.01.2022 (обновлено: 17:00 14.01.2022)
 
Главный инфекционист Минздрава назвал особенности "омикрона"

Главный инфекционист Минздрава Чуланов заявил, что "омикрон" заразнее других штаммов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Штамм "омикрон" контагиознее других разновидностей коронавируса, поэтому он имеет шанс быстрее распространиться и заразить большее количество людей, заявил в интервью РБК главный внештатный инфекционист Минздава Владимир Чуланов.
По словам врача, время выхода на максимальные значения по заболеваемости у "омикрона" может оказаться короче, чем у других штаммов, а система здравоохранения может оказаться перегружена на пике, даже несмотря на заявлений об "ослабленности" этого штамма.
Он призвал не игнорировать угрозу "омикрона" и напомнил о необходимости ставить прививки от коронавируса и ревакцинироваться через полгода. Только так можно снизить риск тяжелого течения и осложнений, подчеркнул медик.
"Система здравоохранения научилась за двухлетний период довольно быстро масштабировать коечные мощности, регионы делают это очень хорошо. Но не нужно испытывать ее на прочность", — сказал он.
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Вчера, 02:28Распространение коронавируса
"Такого никогда не было": врач назвал пугающую особенность "омикрона"
Кроме того, Чуланов исключил возможность "остановки" развития коронавируса на "омикроне". Врач пояснил, что вирусы постоянно эволюционируют, и на смену этому штамму может прийти другой, более приспособленный к существующим условиям.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Чуланов
 
 
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