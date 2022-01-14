https://ria.ru/20220114/omikron-1767839665.html

Правительство готовит план поддержки системы здравоохранения

Правительство готовит план поддержки системы здравоохранения - РИА Новости, 14.01.2022

Правительство готовит план поддержки системы здравоохранения

Правительство РФ скоро представит план поддержки системы здравоохранения и обеспечения лекарствами заболевших в связи с распространением штамма коронавируса... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:52

2022-01-14T13:52

2022-01-14T13:52

распространение коронавируса

экономика

антон силуанов

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Правительство РФ скоро представит план поддержки системы здравоохранения и обеспечения лекарствами заболевших в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон", и он будет полностью обеспечен деньгами, заявил министр финансов Антон Силуанов."Правительство готовит такие предложения, в ближайшее время они будут озвучены. Это меры как по поддержке людей, которые заболели этим вирусом, это меры по поддержке системы здравоохранения, поддержке лекарственного обеспечения. Такой план скоро будет обнародован", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о мерах поддержки в связи с распространением "омикрона"."Мы уложимся в те параметры бюджета, те балансы, которые мы приняли на текущий год. Мы просчитали все наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами", - добавил глава Минфина.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767818765.html

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экономика, антон силуанов, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса