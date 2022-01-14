https://ria.ru/20220114/odkb-1767815380.html

Операция ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, заявил Лавров

Операция ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Операция ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, заявил Лавров

Скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворческих сил была оценена всеми по достоинству, заявил глава... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:16

2022-01-14T12:16

2022-01-14T12:38

беспорядки в казахстане

в мире

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Скорость развертывания подразделений ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, помощь миротворческих сил была оценена всеми по достоинству, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Потенциал миротворческих сил (ОДКБ) доказал свою дееспособность, по-моему, всему миру. Изумление, с которым на Западе взирали на скорость развертывания подразделений, которые были направлены из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе президента этой страны, была, конечно, оценена всеми по достоинству, я в этом не сомневаюсь", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лавров добавил, что ситуация, которая сложилась в Казахстане, продемонстрировала, что усилия, которые в ОДКБ предпринимались в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма эффективными и оказались востребованными.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на США произвело впечатление, как страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказали помощь Казахстану, направив в республику миротворцев по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220114/odkb-1767812756.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767798348.html

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в мире, оон, одкб, сергей лавров, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия