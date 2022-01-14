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Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ применять не придется
Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ применять не придется - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ применять не придется
Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим". РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:08
2022-01-14T12:41
в мире
одкб
оон
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим"."Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ", - сказал он в ходе пресс-конференции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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в мире, одкб, оон, сергей лавров, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия
12:08 14.01.2022 (обновлено: 12:41 14.01.2022)
 
Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ применять не придется

Глава МИД Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не понадобится

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что миротворческий опыт ОДКБ больше не придется применять, но "надо держать порох сухим".
"Я надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим... если русскую пословицу применить. Не дай Бог что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Военнослужащие на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:16Беспорядки в Казахстане
Операция ОДКБ в Казахстане вызвала изумление на Западе, заявил Лавров
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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В миреОДКБООНСергей ЛавровЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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